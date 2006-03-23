Ющенко й гадки не має, хто буде прем’єр-міністром

Упевнена, що Ющенко ще сам не знає, хто буде прем’єр-міністром, і всі ваші прогнози – писані вилами по воді. Я згодна, що ні Тимошенко, ні Янукович не займуть цю посаду. Але дуже сумніваюся, що главою уряду зможуть стати всі, кого ви називаєте, - Луценко, Тигіпко, Гайдук, Азаров…

Новим прем’єром скоріш за все стане фігура, про яку ще ніхто не чув. Пам’ятаєте, як було в 1992 році, коли всі гадали - ну хто стане прем’єр-міністром?

Ним став Леонід Кучма. Це була компромісна фігура, яка на той час влаштовувала і лівих, і правих, і центр, бо доти він майже ніде не світився й навіть за незалежність не голосував. Вважалося, що це тимчасова, технічна кандидатура. Думали, пристрасті ущухнуть, і Кравчук знайде когось кращого.

Зараз, гадаю, буде щось подібне. Допускаю, що це може бути Єхануров, але більш імовірно – вилізе хтось невідомий. Про нього не знає зараз ніхто – ні Ющенко, ні Безсмертний, ні Ахметов, ні всезнаючий Глоба.

І всі ці прогнози перед виборами виїденого яйця не варті (Янукович, сподіваюся, розуміє).