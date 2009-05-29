Ющенко нагородив орденом Кіру Муратову

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня режисера-постановника, народну артистку України Кіру МУРАТОВУ.

Про це йдеться у розміщеному на сайті глави держави його Указі “Про нагородження працівників акціонерного товариства «Одеська кіностудія».

Згідно з документом, К.МУРАТОВУ нагороджено за вагомий особистий внесок у розвиток українського кіномистецтва, високу професійну майстерність та з нагоди ювілею акціонерного товариства «Одеська кіностудія» і заснування Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України.

Крім того, нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня оператора-постановника Леоніда БУРЛАКУ та художника-постановника Валентина ГІДУЛЯНОВА.