Ющенко нагородив орденом Кіру Муратову
З нагоди ювілею Одеської кіностудії
Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня режисера-постановника, народну артистку України Кіру МУРАТОВУ.
Про це йдеться у розміщеному на сайті глави держави його Указі “Про нагородження працівників акціонерного товариства «Одеська кіностудія».
Згідно з документом, К.МУРАТОВУ нагороджено за вагомий особистий внесок у розвиток українського кіномистецтва, високу професійну майстерність та з нагоди ювілею акціонерного товариства «Одеська кіностудія» і заснування Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України.
Крім того, нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня оператора-постановника Леоніда БУРЛАКУ та художника-постановника Валентина ГІДУЛЯНОВА.