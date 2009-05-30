Екстремали з'їжджаються до Вінниці

29 травня у Вінниці на території Центрального парку культури та відпочинку відкрився скейт-парк.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Площа майданчика становить 1200 кв. м. Він буде багатофункціональним, адже на ньому зможуть тренуватись скейтери, ролери та бі-міксери. Обладнання скейт-майданчика відповідає всім європейським вимогам якості і безпеки. Основа елементів обладнання – стійкий метал, а покриття – спеціальна деревина. Елементи скейт-парку стійкі до зовнішніх опадів.

Цей подарунок скейтерам, ролерам та представникам інших видів екстремального вуличного спорту міський голова Володимир ГРОЙСМАН пообіцяв рік тому в обмін на те, що молоді вінницькі екстремали припинять їздити відремонтованими та реконструйованими міськими площами (зокрема, площею Театральною та сквером Козицького). В свою чергу молодь, яка займається екстремальними видами вуличного спорту, під час зустрічі з мером Вінниці зобов’язалась не просто збиратись винятково у скейт-парку для своїх тренувань, проводити там змагання, але й доглядати його в подальшому.

В.ГРОЙСМАН також пообіцяв молоді сприяння мерії щодо вирішення організаційних та юридичних питань, пов’язаних із створенням та реєстрацією міської громадської організації під робочою назвою «Федерація екстремального спорту м. Вінниці» та запропонував молодим екстремалам створити власну команду, яка б у майбутньому могла представляти Вінницю на Всеукраїнських змаганнях.

Сьогодні до Вінниці з усієї України приїдуть найкращі майстри з екстремального виду вуличного спорту для випробування нового скейт-майданчика. Також завтра відбудуться показові виступи та майстер-класи скейтерів, роллерів, ВМХ (екстрім-велосипедистів), найкращі з яких будуть нагороджені призами.