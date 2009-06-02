У Львові встановлять пам‘ятник Пушкіну

У Львові 6-7 червня відзначатимуть Пушкінські дні.

Про це повідомив УНІАН голова Російського культурного товариства ім. О.Пушкіна Ігор КОРЧЕВСЬКИЙ.

Усі святкові заходи будуть присвячені 20-річчю Російського товариства ім. О.Пушкіна, заснованого у Львові, та 210-й річниці з дня народження великого російського поета.

Також 6 червня у Львові біля Російського культурного центру встановлять бюст російського поета Олександра Пушкіна.

Як поінформував І.КОРЧЕВСТЬКИЙ, кошти на встановлення пам’ятника дав український меценат Володимир САМБОРСЬКИЙ, який зараз проживає в російському місті Тюмень, а бюст великого поета створив канадський скульптор Олег ДЕРГАЧОВ, колишній львів`янин.