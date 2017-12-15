Дані досліджень: врятувати світ від нікотинової залежності зможуть електронні сигарети

Динаміка ринку електронних сигарет на сьогодні досить позитивна: за останнє десятиліття попит на вейп-девайси активно виріс, а кількість брендів, що представляють ЕСПН (електричні системи подачі нікотину), перевищує 500 тис.

Ставлення до вейпінгу неоднозначне: для одних це — данина моді, для інших — альтернатива класичному палінню. Очевидно одне: за вейпером не тягнеться шлейф тютюнового диму, а значить, користь від е-сигарет є! Яка ж ціна питання?

Цінова політика на ринку вейпінга поступово змінюється на користь споживача, тоді як вартість тютюнових виробів активно зростає. В Україні ціна боксмода в комплекті з картриджем — від 700 грн (для подальшого придбання бака з рідиною об'ємом 30 мл необхідно не менше 100 грн).

Незважаючи на економічні тенденції, для співвітчизників вейпінг — урбаністична субкультура, чого не скажеш про західноєвропейські країни (наприклад, Великобританію, де е-сигарети буквально прописують, як «рецепт» тим, хто бажає позбутися від нікотинової залежності).

З двох зол...

Довести 100-відсоткову шкоду вейпінга поки не вдалося нікому, однак недавні дослідження вчених з США буквально «відкрили Америку»: виявляється, е-сигарета може врятувати життя майже 7 млн людей — такий інформаційний посил статті з журналу Tobacco Control, що вийшла в жовтні 2017 року.

Девід Леві, професор Центру онкологічних захворювань Ломбарді (він же автор дискусійного матеріалу) застосував комплексну комп'ютерну модель для розрахунку користі і потенційних ризиків е-сигарет.

До уваги брався, зокрема, «ефект» пасивного тютюнокуріння, відсутній при споживанні ЕСПН.

Паріння безнікотинової рідини здатне врятувати життя від 1,6 до понад 6 млн курців — такі прогнози онколога. На його думку, завдання держави має полягати не в обмеженні, а в заохоченні вейпінга, який є єдиною розумною альтернативою небезпечним нікотиновмісним продуктам.

Не батогом, а пряником

Звернення Леві до уряду США пояснюється деякою «жорсткістю» американського закону до тих, хто проповідує «відкритий вейпінг».

Справедливості заради відзначимо той факт, що за останні півроку методи боротьби з парінням стали толерантними: наприклад, помітно спростилася процедура реєстрації сегментного бізнесу і відкрилися кафе для любителів попарити.

Незважаючи на перспективи, деякі східноєвропейські країни і держави ЄС ввели серйозні економічні регулятори у сфері збуту е-сигарет, а також обмежили реалізацію групи товарів для вейпінга (наприклад, допускається продаж рідини обмеженим обсягом — 10 мл, картриджа — 2 мл).

Немає диму без вогню

В Україні сьогодні спостерігається спроба врегулювання ринку електронних сигарет механізмами права.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, що поєднує західноєвропейський і американський досвід контролю і обмежень (зокрема, впровадження сертифікації на групу товарів і систему збуту).

Поки ж українським вейперам «закон не писаний», а це означає, що галузь ЕСПН активно розширюється, з'являються нові бренди, а споживач сам коригує свої звички, в тому числі і на користь здоров'я оточуючих.