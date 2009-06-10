Чоловіка насмерть придушив старий ліхтарний стовп

У Горловці Донецької області внаслідок обвалення 12-метрової залізобетонної опори освітлення загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди МНС України у Донецькій області, опора освітлення, що обрушилася, не експлуатувалася.

Попередньо встановлено, що загиблий чоловік, 1956 року народження, проводив демонтаж опори з метою вилучення металевих конструктивних елементів.