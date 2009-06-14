У Петербурзі помер актор Петро Вельямінов

У Санкт-Петербурзі на 83-му році життя помер народний артист Росії Петро Вельямінов.

Петро Вельямінов народився в старій дворянській родині в 1926 році.

У 1943-1952 роках був репресований, перебував у таборах, офіційно реабілітований в 1983 р.

Вельямінов знімався в таких фільмах, як "Тіні зникають опівдні", "Вічний поклик", "Командир щасливої “Щуки", "Пірати XX століття", "Челюскінці", а також в серіалах "Агент національної безпеки" і "Бандитський Петербург". Всього він виконав у кіно 70 ролей.

З 1970-х років артист працював у московському театрі "Современник", потім - в Театрі-студії кіноактора. У 1995 році Вельямінов переїхав до Санкт-Петербурга і вступив до трупи театру імені Акімова.