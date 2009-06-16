ДТП у Києві: двоє людей загинули і троє травмовані

У понеділок о 15.15 у Києві на проспекті Броварському зіткнулись два автомобілі “Daewoo Lanos”, сірого та білого кольорів.

Внаслідок ДТП білий “Daewoo Lanos” відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з автомобілем “Skoda Octavia”, повідомили УНІАН у прес-служба Департаменту ДАІ МВС України.

Внаслідок ДТП водій і пасажир білого “Daewoo” від отриманих травм загинули на місці пригоди, а ще двоє пасажирів цього ж транспортного засобу та водій автомобіля “Skoda” отримали тілесні ушкодження.