Тимошенко в Люксембурзі (фото)

Україна і Європейський Союз сьогодні затвердили Порядок денний асоціації – новий інструмент практичної співпраці України і Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на 13-му засіданні Ради з питань співпраці між Україною та Європейським Союзом, яке відбулось у Люксембурзі, повідомила журналістам прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Це ключовий документ, який був сьогодні затверджений і який, по суті, дає нову дорожню карту й піднімає нашу співпрацю на принципово новий рівень. Наша співпраця відбуватиметься по всіх секторах, які визначено цим порядком денним», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона висловила надію, що до кінця року може бути підписано Угоду про асоціацію між Україною і ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Порядок денний асоціації має замінити собою План дій Україна-ЄС, який був практичним інструментом співпраці в рамках виконання Угоди про партнерство і співпрацю. Проект Порядку денного складається з двох частин: стратегічної та операційної. У стратегічній частині, зокрема, міститься загальний опис стану відносин України і ЄС, починаючи зі здобуття Україною незалежності в 1991 році.

Фото Олександра Прокопенка /POOL /УНІАН