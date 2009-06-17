Виставка комфортних автобусів приїхала до прем'єра

Сьогодні засідання Кабінету міністрів

У середу, 17 червня відбудеться засідання Кабінету міністрів України. Перед цим, о 10.00 прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО огляне виставку-презентацію автобусів підвищеної комфортності вітчизняного виробництва (внутрішній двір Будинку уряду), повідомляє Урядовий портал. Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди.

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