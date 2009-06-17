На Чернігівщині перекинувся автобус з дітьми

У Чернігівській області перекинувся автобус, що перевозив дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Чернігівській області, учора вдень на автодорозі біля смт. Сосниця водій автобуса БАЗ, який возив дітей з Ніжина на екскурсію до Менського зоопарку, на зворотньому шляху не врахував ситуацію, що була пов`язана з ремонтними роботами на автодорозі, внаслідок чого з`їхав на узбіччя та перекинувся.

В автобусі знаходилось 30 пасажирів, з них 9 дорослих та 21 дитина.

Внаслідок ДТП семеро дітей та шестеро дорослих отримали незначні тілесні ушкодження.

Всіх їх було доставлено до Сосницької центральної районної лікарні, де після надання медичної допомоги постраждалих відпущено на амбулаторне лікування за місцем проживання.