Два літаки здійснили екстрені посадки внаслідок турбулентності

Літак канадської авіакомпанії Air Canada в неділю здійснив екстрену посадку в токійському аеропорту Наріта, повідомило агентство Ассошіейтед Прес.

За словами представника аеропорту, причиною посадки стала турбулентність. Один член екіпажу і п`ятеро пасажирів дістали поранення.

Літак прямував за маршрутом Шанхай-Ванкувер. У зону потужної турбулентності він потрапив в небі над Японією.

З цієї ж причини сьогодні були госпіталізовані два пасажири Boeing-777 японської авіакомпанії JAL, який виконував внутрішній рейс з Кобе до Токіо.

Як передає ІТАР-ТАРС, в результаті турбулентності чоловік і бортпровідниця одержали травми голови. З невеликою кровотечею їх відвезли до лікарні по прибуттю в інший токійський аеропорт - Ханеда.