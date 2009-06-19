У Києві вагітна жінка-водій врізалася в кам`яну огорожу, оминаючи порушника-пішохода, повідомляє Магнолія-ТВ.

ДТП сталося на перехресті вулиць Горького і Федорова. Автомобіль "Citroen C3", яким управляла вагітна жінка, врізався в кам`яну огорожу. За словами майбутньої мами, вона рухалася по вулиці Горького і збиралася повернути на Федорова. Для неї горіло зелене світло. В цей час на червоний сигнал світлофора дорогу перебігав пішохід.

Від удару в кам`яну огорожу у машини пошкоджено бампер і капот.

Лікарі швидкої допомоги, виїхавши на місце аварії, оглянули жінку-водія, яка має стати мамою вже в серпні. Від госпіталізації вона відмовилася, пославшись на те, що звернеться до свого лікаря.