У Москві відкрилася виставка, присвячена Полтавській битві

У Державному історичному музеї міста Москви відкрилася виставка «Полтавська баталія. 27 червня 1709 року».

Як передає кореспондент УНІАН, на виставці представлено понад 400 справжніх експонатів, що належать до періоду Північної війни: російські та шведські прапори та штандарти, зброя, боєприпаси, амуніція і мундири XVIII століття, камзол російського царя Петра I, в який він був одягнений під час битви, автографи Петра I та шведського короля Карла XII, деякі архівні матеріали про гетьмана Івана Мазепу, масштабне полотно П.Мартена «Полтавський бій», написане за замовленням Петра I 1726 р. Вперше представлено матеріали про долі шведських полонених у Росії.

З вітальним словом на відкритті виставки виступили міністр культури РФ Олександр АВДЄЄВ, посол Швеції в РФ Томас БЕРТЕЛЬМАН, посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО.

Вони особливо відзначили важливість історичної об`єктивності.

Виставка "Полтавська баталія" працюватиме до 28 вересня.