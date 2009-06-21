Водіям маршруток вставлять датчики

10:29, 21 червня 2009
Разное
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У Полтавському міськвиконкомі вирішили обладнати до кінця року 370 датчиками контролю міські маршрути, автобуси і тролейбуси - для контролю за їх пересуванням і з метою поліпшення транспортного обслуговування.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міськради Полтави, в липні датчиками обладнали перші 22 автобуси, потім 70 тролейбусів і т.д.

«Тепер водії не зможуть відхилитися від затвердженого маршруту, а якщо спробують датчик вимкнути, то до диспетчера одразу надійде про це сигнал», - сказав представник прес-служби. За його словами, електронні системи контролю за рухом громадського транспорту встановлять на транспортні засоби перевізників, які виграли конкурс на 62-х маршрутах міста.

На думку влади міста, після установки датчиків рух різних транспортних засобів вирівняється і не буде затримок на зупинках. Один датчик руху "ТЕЗЕ-А" коштує 1 тис. 450 грн.

Крім контролю за дотриманням встановлених графіків, прилади мають функції оголошення зупинок або туристичних об`єктів, спостереження за рівнем палива, обчислення пасажиропотоку тощо. Кінцевою метою новації стане впровадження єдиного електронного квитка, придбавши який, можна буде їздити на всіх маршрутах.

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