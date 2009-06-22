Тойота стає лідером ринку в США

Японська Toyota Motor вперше стане найбільшим продавцем легкових автомобілів в 2009 році на ринку США після банкрутства General Motors і Chrysler, пише газета Wall Street Journal.

"Японський виробник автомобілів буде не єдиною компанією, що залишилася у виграші від невдач двох (американських) компаній. Але вона буде переможцем номер один", - вважає видання.

Проте незважаючи на нові преференції на ринку США, шлях компанії не буде легким - обсяг продажів легкових автомобілів на американському ринку впав на 39% з початку року.

Два з трьох автовелетнів США - General Motors і Chrysler - оголосили в травні про банкрутство, нагадує РІА "Новости" , маючи намір провести реструктуризацію через процедуру захисту від кредиторів.

Chrysler Group вже відкрила перший завод в Детройті після того, як компанія перенесла процедуру технічного банкрутства та реструктуризації і закрила заводи 4 травня.