У ДТП загинуло немовля, ще одна дитина поранена
16:59, 22 червня 2009Разное
1547 0
Повідомлення з Донеччини
У Донецькій області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло немовля, ще одна дитина і четверо дорослих травмовані.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного облуправління МНС, о 18.40 21 червня на автотрасі у Волновасі автомобіль ВАЗ-2106 з`їхав з проїжджої частини і врізався в дерево.
Внаслідок ДТП загинула 3-місячна дитина, а ще п`ять пасажирів дістали травми різного ступеня тяжкості: дитина, 2001 року народження; водій, 1967 року народження; дві жінки, 1980 і 1984 року народження, і чоловік, 1981 року народження. Всі потерпілі були госпіталізовані у Волноваську центральну районну лікарню.
Причина та обставини ДТП встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter