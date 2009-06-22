У ДТП загинуло немовля, ще одна дитина поранена

У Донецькій області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло немовля, ще одна дитина і четверо дорослих травмовані.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного облуправління МНС, о 18.40 21 червня на автотрасі у Волновасі автомобіль ВАЗ-2106 з`їхав з проїжджої частини і врізався в дерево.

Внаслідок ДТП загинула 3-місячна дитина, а ще п`ять пасажирів дістали травми різного ступеня тяжкості: дитина, 2001 року народження; водій, 1967 року народження; дві жінки, 1980 і 1984 року народження, і чоловік, 1981 року народження. Всі потерпілі були госпіталізовані у Волноваську центральну районну лікарню.

Причина та обставини ДТП встановлюються.