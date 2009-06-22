У Косові згоріла церква - пам'ятник архітектури (фото пожежі)

У місті Косів, що на Івано-Франківщині, у дерев’яній церкві Святого Василя Великого Української греко-католицької церкви (1895 року побудови, занесена до Державного реєстру національного культурного надбання як пам’ятник архітектури) виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, силами 8 відділень Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Під час пожежі постраждав працівник, який фарбував покрівлю храму. Потерпілого із опіками 2-3 ступенів госпіталізовано. Причина пожежі встановлюється.

Фото Романа Титика/ УНІАН