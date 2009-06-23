У вашингтонському метро зіткнулися поїзди (додане фото)

У вашингтонському метро 22 червня відбулося зіткнення двох потягів, передає в прямому ефірі телеканал CNN. Зіткнення відбулося неподалік станції "Форт Тоттен" (Fort Totten) на "червоній" – найбільш завантаженій - гілці метрополітену на північному сході міста.

За даними газети The Washington Post, зіткнення відбулося в п`ять годин вечора за місцевим часом. Потяг, що прямував у бік "Шейді Гроув" (Shady Grove), зійшов з рейок в районі станцій "Такома" (Takoma) і "Форт Тоттен", а потім врізався в інший потяг.

Четверо людей загинули і десятки поранені в результаті зіткнення, повідомив журналістам на прес-конференції мер американської столиці Адріан Фенті. "Як я розумію, це найкривавіша аварія в історії нашого метро", - сказав мер.