Як майбутні Президенти прогулюють роботу в парламенті
Мало хто знає, що починаючи з VI скликання, колишній голова Верховної Ради Арсеній Яценюк погодився, що підставою для нарахування зарплатні є не персональна реєстрація на пленарних засіданнях, як раніше, а табель, який підписують голови комітетів...
Як відомо, до обов`язків народного депутата входить перебування на пленарних засіданнях Верховної Ради. За це народні обранці отримують чималу винагороду – від 14 000 грн/міс. Однак мало хто знає, що починаючи з VI скликання, колишній голова Верховної Ради Арсеній Яценюк погодився, що підставою для нарахування зарплатні є не персональна реєстрація на пленарних засіданнях, як раніше, а табель, який підписують голови комітетів.
Раніше голови фракцій змушені були звертатися до керівництва Верховної Ради з проханням нарахувати зарплатню тим, хто прогуляв пленарне засідання з поважних або без поважних причин. Тепер народним депутатам не загрожує навіть це.
Я порівняв дані поіменної реєстрації з мінімальною депутатською зарплатнею, яка стала відомою зі ЗМІ. До вашої уваги рейтинг прогульників і отримані ними суми за пропущені дні.
|№
|Народний депутат
|Середня зарплата
|Пропущених засідань
|Суми, отримані за ці дні
|1
|Богословська І.Г.
|14 500 грн.
|33
|15 950 грн.
|2
|Янукович В.Ф.
|14 500 грн.
|25
|12 083 грн.
|3
|Яценюк А.П.
|14 500 грн.
|25
|12 083 грн.
|4
|Катеринчук М.Д.
|14 500 грн.
|20
|9 667 грн.
|5
|Гриценко А.С.
|14 500 грн.
|14
|6 767 грн.
|6
|Тарасюк Б.І.
|14 500 грн.
|14
|6 767 грн.
|7
|Симоненко П.М.
|14 500 грн.
|12
|5 800 грн.
|8
|Костенко Ю.І.
|14 500 грн.
|9
|4 350 грн.
Всього протягом поточної сесії відбулося 55 пленарних засідань. Цікаво, що лідерами серед прогульників за цей період виявилися найбільш відомі з тих кандидатів у Президенти, які вже заявили про свій намір балотуватися, або ймовірно підуть на вибори.
Особливо зворушливо виглядає 25 пропущених засідань у людини, яка позиціонує себе, як «нову надію країни», що кардинально відрізняється від інших - «старих» - політиків. Дані поіменної реєстрації недвозначно вказують – такий самий прогульник, як і інші. І зарплату цей молодий політик забирає за ті дні, коли був відсутній, так само, як і більш досвідчені державні мужі, наприклад, Віктор Янукович.
Павло Булгак, політичний аналітик