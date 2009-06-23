Як майбутні Президенти прогулюють роботу в парламенті

15:45, 23 червня 2009
Разное
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Мало хто знає, що починаючи з VI скликання, колишній голова Верховної Ради Арсеній Яценюк погодився, що підставою для нарахування зарплатні є не персональна реєстрація на пленарних засіданнях, як раніше, а табель, який підписують голови комітетів...

Як відомо, до обов`язків народного депутата входить перебування на пленарних засіданнях Верховної Ради. За це народні обранці отримують чималу винагороду – від 14 000 грн/міс. Однак мало хто знає, що починаючи з VI скликання, колишній голова Верховної Ради Арсеній Яценюк погодився, що підставою для нарахування зарплатні є не персональна реєстрація на пленарних засіданнях, як раніше, а табель, який підписують голови комітетів.
Раніше голови фракцій змушені були звертатися до керівництва Верховної Ради з проханням нарахувати зарплатню тим, хто прогуляв пленарне засідання з поважних або без поважних причин. Тепер народним депутатам не загрожує навіть це.
Я порівняв дані поіменної реєстрації з мінімальною депутатською зарплатнею, яка стала відомою зі ЗМІ. До вашої уваги рейтинг прогульників і отримані ними суми за пропущені дні.
 

Народний депутатСередня зарплатаПропущених засіданьСуми, отримані за ці дні
 1Богословська І.Г.14 500 грн.3315 950 грн.
 2Янукович В.Ф. 14 500 грн.2512 083 грн.
 3Яценюк А.П.14 500 грн.2512 083 грн.
 4Катеринчук М.Д.14 500 грн.209 667 грн.
 5Гриценко А.С.14 500 грн.146 767 грн.
 6Тарасюк Б.І.14 500 грн.146 767 грн.
 7Симоненко П.М.14 500 грн.125 800 грн.
 8Костенко Ю.І.14 500 грн.94 350 грн.

Всього протягом поточної сесії відбулося 55 пленарних засідань. Цікаво, що лідерами серед прогульників за цей період виявилися найбільш відомі з тих кандидатів у Президенти, які вже заявили про свій намір балотуватися, або ймовірно підуть на вибори.
Особливо зворушливо виглядає 25 пропущених засідань у людини, яка позиціонує себе, як «нову надію країни», що кардинально відрізняється від інших - «старих» - політиків. Дані поіменної реєстрації недвозначно вказують – такий самий прогульник, як і інші. І зарплату цей молодий політик забирає за ті дні, коли був відсутній, так само, як і більш досвідчені державні мужі, наприклад, Віктор Янукович.
Павло Булгак, політичний аналітик
 

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