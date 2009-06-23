Як майбутні Президенти прогулюють роботу в парламенті

Як відомо, до обов`язків народного депутата входить перебування на пленарних засіданнях Верховної Ради. За це народні обранці отримують чималу винагороду – від 14 000 грн/міс. Однак мало хто знає, що починаючи з VI скликання, колишній голова Верховної Ради Арсеній Яценюк погодився, що підставою для нарахування зарплатні є не персональна реєстрація на пленарних засіданнях, як раніше, а табель, який підписують голови комітетів.

Раніше голови фракцій змушені були звертатися до керівництва Верховної Ради з проханням нарахувати зарплатню тим, хто прогуляв пленарне засідання з поважних або без поважних причин. Тепер народним депутатам не загрожує навіть це.

Я порівняв дані поіменної реєстрації з мінімальною депутатською зарплатнею, яка стала відомою зі ЗМІ. До вашої уваги рейтинг прогульників і отримані ними суми за пропущені дні.



№ Народний депутат Середня зарплата Пропущених засідань Суми, отримані за ці дні 1 Богословська І.Г. 14 500 грн. 33 15 950 грн. 2 Янукович В.Ф. 14 500 грн. 25 12 083 грн. 3 Яценюк А.П. 14 500 грн. 25 12 083 грн. 4 Катеринчук М.Д. 14 500 грн. 20 9 667 грн. 5 Гриценко А.С. 14 500 грн. 14 6 767 грн. 6 Тарасюк Б.І. 14 500 грн. 14 6 767 грн. 7 Симоненко П.М. 14 500 грн. 12 5 800 грн. 8 Костенко Ю.І. 14 500 грн. 9 4 350 грн.

Всього протягом поточної сесії відбулося 55 пленарних засідань. Цікаво, що лідерами серед прогульників за цей період виявилися найбільш відомі з тих кандидатів у Президенти, які вже заявили про свій намір балотуватися, або ймовірно підуть на вибори.

Особливо зворушливо виглядає 25 пропущених засідань у людини, яка позиціонує себе, як «нову надію країни», що кардинально відрізняється від інших - «старих» - політиків. Дані поіменної реєстрації недвозначно вказують – такий самий прогульник, як і інші. І зарплату цей молодий політик забирає за ті дні, коли був відсутній, так само, як і більш досвідчені державні мужі, наприклад, Віктор Янукович.

Павло Булгак, політичний аналітик

