У зв’язку з погіршенням погодних умов на дорогах Житомира працює спецтехніка - міськрада

13:08, 23 січня 2018
Разное
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Через погіршення погодних умов  водіїв просять бути обережними на дорогах.

 

У місті триває прибирання тротуарів, мостів та шляхопроводів / zt-rada.gov.ua

У зв’язку з погіршенням погодних умов та снігопадом  на дорогах, тротуарах та мостах Житомира  працює спецтехніка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської  міської ради.

"23 січня  на вулицях міста працює механізована протиожеледна бригада у складі 13 одиниць спецтехніки" , - сказано у повідомленні.

Наразі у  місті триває прибирання тротуарів, мостів та шляхопроводів.

Через погіршення погодних умов  водіїв просять бути обережними на дорогах.

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