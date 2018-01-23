У зв’язку з погіршенням погодних умов на дорогах Житомира працює спецтехніка - міськрада

У зв’язку з погіршенням погодних умов та снігопадом на дорогах, тротуарах та мостах Житомира працює спецтехніка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"23 січня на вулицях міста працює механізована протиожеледна бригада у складі 13 одиниць спецтехніки" , - сказано у повідомленні.

Наразі у місті триває прибирання тротуарів, мостів та шляхопроводів.

Через погіршення погодних умов водіїв просять бути обережними на дорогах.