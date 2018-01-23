У зв’язку з погіршенням погодних умов на дорогах Житомира працює спецтехніка - міськрада
13:08, 23 січня 2018Разное
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Через погіршення погодних умов водіїв просять бути обережними на дорогах.
У місті триває прибирання тротуарів, мостів та шляхопроводів / zt-rada.gov.ua
У зв’язку з погіршенням погодних умов та снігопадом на дорогах, тротуарах та мостах Житомира працює спецтехніка.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
"23 січня на вулицях міста працює механізована протиожеледна бригада у складі 13 одиниць спецтехніки" , - сказано у повідомленні.
Наразі у місті триває прибирання тротуарів, мостів та шляхопроводів.
Через погіршення погодних умов водіїв просять бути обережними на дорогах.
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