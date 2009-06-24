Парламент відхилив закон про штрафні бали для водіїв

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження нарахування штрафних балів за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху".

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 19 із 427 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Також парламент не підтримав пропозицію відправити даний законопроект на повторне перше читання, тому він вважається відхиленим.

Даним проектом закону передбачалося внесення змін до законів "Про дорожній рух" та "Про міліцію" в частині запровадження нарахування штрафних балів за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі встановлення відповідного порядку їхнього нарахування.

Законопроектом передбачалося, що у разі, коли протягом року з дня вчинення водієм правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху йому нараховано 30 і більше штрафних балів, він зобов`язаний протягом 30 днів скласти теоретичний іспит з перевірки знань правил дорожнього руху.

Якщо водій протягом зазначеного строку не склав теоретичний іспит або склав його незадовільно, посвідчення водія і талон до нього тимчасово вилучаються в порядку, що встановлюється Кабінетом міністрів України, і повертаються власнику лише за умови успішного складення ним іспиту.

Повторний іспит призначається не раніше, ніж через п`ять днів. Водій, який тричі не склав теоретичний іспит, може бути допущений до чергового іспиту лише після прослуховування теоретичного курсу з правил дорожнього руху.

Якщо на день закінчення річного строку після вчинення правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху сума штрафних балів, нарахованих водію, становитиме менше 30-ти, штрафні бали за це порушення вважаються погашеними.

Штрафні бали також погашаються у разі успішного складення водієм теоретичного іспиту з перевірки знань правил дорожнього руху.