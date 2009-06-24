Працівники ДАІ недбало ставляться до складання протоколів

Юрист Віктор БОРКІВСЬКИЙ та колишній суддя Апеляційного суду міста Києва Юрій ВАСИЛЕНКО вказують на недбале ставлення працівників ДАІ до складання протоколів і схем дорожньо-транспортних пригод, зокрема, якщо їхніми учасниками є відомі постаті чи особи, що займають певну високу посаду.

Про це юристи заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Працівники ДАІ ставляться вкрай поверхово до складання протоколів. Приблизно 80-90% з них відміняється судами через неправільність складання", - сказав Ю.ВАСИЛЕНКО, посилаючись на власний суддівський досвід.

У свою чергу, В.БОРКІВСЬКИЙ навів приклад, коли в результаті фальсифікації документів і схеми ДТП, що сталося три роки тому на вулиці Електриків у Києві, на користь працівників одного зі столичних судів вони уникнули відповідальності.

Зокрема, за словами В.БОРКІВСЬКОГО, співробітники ДАІ, які прибули 14 листопада 2006 року на місце пригоди, учасником якої також був його син, належним чином не зробили заміри місця ДТП. Крім того, вони не взяли аналіз на наявність алкоголю в крові у представників суду, які, на його переконання, були винуватцями ДТП, а в подальшому відтягнули на певну відстань один із автомобілів мотузкою для того, щоб картина ДТП змінилася не на користь його сина.

Як зауважив В.БОРКІВСЬКИЙ, у подальшому під час розгляду справи в суді судді-учасники ДТП не взяли до уваги фотографії, які були зроблені безпосередньо на місці пригоди, проте взяли до уваги зображення, які не відповідали дійсній картині місця ДТП.

Також В.БОРКІВСЬКИЙ зазначив, що закруглення місця дороги на вулиці Електриків через невідповідну роботу дорожніх служб столиці стає причиною масових дорожньо-транспортних пригод.

На його думку, якщо співробітники ДАІ знають такі місця в столиці, де найбільше стається ДТП, і надають цю інформацію комунальникам, останні повинні виправити ситуацію.