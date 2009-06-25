Розробники інтернет-фільтра проти порнографії отримують погрози

Невідомі погрожують розправою китайським розробникам антипорнографічного інтернет-фільтру "Зелена дамба", повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Сіньхуа.

Дзвінки з погрозами почали надходити після того, як китайський уряд зобов`язав з 1 липня за умовчанням встановлювати на всі продані комп`ютери спеціальну програму, що відсікає доступ до сайтів з "полуничкою".

До компанії Jinhui Computer System Engineering, яка розробила це ПЗ надійшло вже більше тисячі дзвінків з погрозами, розповів агентству старший менеджер корпорації Чжан Ченьмінь. "Дзвонять як з-за кордону, так і з усього Китаю зазвичай пізно ввечері. Загрожують убити моїх дружину і дитину", - сказав Чжан.

За словами менеджера, особливі побоювання викликає те, що в інтернет якось потрапили особисті дані деяких програмістів, які займалися розробкою "Зеленої дамби". Це може дати зловмисникам шанс здійснити свої погрози.

"Ми не чекали такої різкої реакції. Наше завдання - лише захистити дітей від порнографії в інтернеті", - зазначив Чжан.

Його підтримав офіційний представник МЗС КНР Цинь Ган. "Уряд КНР активно працює в цілях сприяння здоровому розвиткові інтернету, але влада країни також вважає необхідними здійснювати управління цією сферою, щоб уникнути розповсюдження інформації, яка шкідлива для суспільства", - сказав дипломат у відповідь на прохання прокоментувати появу подібної програми в Китаї.