Парламент не підтримав зменшення штрафів для водіїв

Верховна Рада не підтримала проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» (щодо розміру штрафів за дорожньо-транспортні порушення).

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 165 із 437 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом, зокрема, пропонувалося зменшити розмір штрафу за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами.

Як зауважив народний депутат Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (фракція Блоку Литвина), зменшення штрафу до 0,2-0,5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян становило б приблизно 3 грн., що б ніяк не впливало на примушення водіїв користуватися ременями і мотошоломами.

Також законопроектом передбачалося зниження штрафів за перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки, а також щодо правил проїзду перехресть.