Помер Майкл Джексон

У госпіталі Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі помер відомий американський співак, танцюрист і автор пісень Майкл Джексон (н. 28 серпня 1958 р.), який був госпіталізований з серцевим нападом, передає Reuters з посиланням на американські ЗМІ.

Як раніше повідомлялося, у музиканта зупинилося серце, і йому довелося застосовувати штучну кардіостимуляцію.

Майкл Джексон досяг міжнародної популярності в 12 років як вокаліст організованої ним зі своїх братів групи Jackson 5. Згодом став найбільш комерційно успішним сольним артистом в історії і був проголошений «Королем поп-музики». Найбільше визнання мають альбоми «Off the Wall» (1979), «Thriller» (1982) і «Bad» (1987), причому «Thriller» занесений до Книги рекордів Гіннеса як диск усіх часів і народів, що продавався найкраще.