У ДАІ доводять, що Візир - «у законі»

Використання радіолокаційного відеозаписуючого вимірювача швидкості "Візир" передбачено законодавством, наголошують у ДАІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, 17 листопада 2008 року набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху".

Аналізуючи стан аварійності, у ДАІ констатують, що нові норми законодавства та відповідна організація роботи підрозділів інспекції з його виконання стали головними чинниками зниження рівня аварійності на автодорогах України. Так, від початку цього року вдалося зберегти життя 1 тис. 363 громадян та попередити травмування майже 9 тис. осіб.

Разом з тим, як зазначають у ДАІ, основною формою профілактики аварійності залишається нагляд за дорожнім рухом та своєчасне виявлення і попередження порушень Правил дорожнього руху його учасниками.

“При цьому велику роль у підвищенні ефективності нагляду за дорожнім рухом відіграє застосування сучасних технічних засобів, у тому числі радіолокаційних відеозаписуючих вимірювачів швидкості "Візир", зазначається у повідомленні.

У ДАІ наголошують, що Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики сертифікував вимірювачі швидкості, у тому числі вимірювач швидкості радіолокаційний відеозаписуючий "Візир" (свідоцтво Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики про визнання затвердження типу засобів вимірювальної техніки № UA-MI/3-924-2006 від 11.10.2006). Такі прилади, інформують у ДАІ, не перший рік використовують працівники міліції Росії, Казахстану, Білорусі.

Крім того, у відомстві зазначають, що більше місяця тому, з ініціативи Донецької обласної прокуратури, науковими спеціалістами державного підприємства "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" проведено додаткову перевірку радіолокаційного видеозаписуючого вимірювача швидкості "Візир".

“Висновок науковців - вимірювач швидкості радіолокаційний відеозаписуючий "Візир" відповідає технічним умовам і може використовуватися в подальшій службовій діяльності”, йдеться у повідомленні ДАІ.

Також у Державтоінспекції зазначають, що згідно з підписаним 21 травня цього року розпорядженням МВС України, інспектори ДПС здійснюють контроль за дотриманням водіями правил з використанням засобів фото- і кінозйомки, відеозапису виключно у форменому одязі, з нагрудним знаком і на службовому автомототранспорті. Заборонено нести службу в місцях, закритих для візуального сприймання учасниками дорожнього руху (об`єкти дорожнього сервісу, зелені насадження тощо). Передбачено також провести відповідну роботу щодо демонтажу тих дорожніх знаків, які встановлені з порушенням державного стандарту та вводять необґрунтовані обмеження для учасників дорожнього руху тощо.