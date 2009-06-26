П'яний водій Мерседеса скоїв ДТП, у якому постраждали п’ятеро людей

У м. Черкаси по вулиці Чигиринській водій автомобіля “Мercedes-Benz 240” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв зіткнення з автомобілем “Daewoo-Nexia”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Унаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля “Мercedes” та троє пасажирів автомобіля “Daewoo” з отриманими тілесними ушкодженнями доставлені до 3-ї міської лікарні м. Черкаси.

Як повідомили в Державтоінспекції Черкаської області, водій автомобіля “Мercedes-Benz” керував транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння.