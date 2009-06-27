Хто успадкує багатство і борги Майкла Джексона?

Невідомим залишається, хто успадкує значний статок Майкла Джексона: одного з найбільш оплачуваних артистів в історії шоу-бізнесу.

Активи обтяжені величезними боргами. За даними авторитетного видання, Wall Street Journal, борги Джексона можуть сягати 500 мільйонів доларів. Експерти вважають однією з найпривабливіших частин спадку Джексона його частку в компанії ATV/Sony, якій зокрема належать права на 251 пісню Beatles. Частка Джексона в компанії оцінюється приблизно в 450 мільйонів доларів, і вважалося, що вона захищена від кредиторів. Проте, за інформацією газети Times, Майкл Джексон неодноразово використовував цей капітал як заставу при запозиченнях.

Відносна ясність існує лише в тій частині творчої спадщини артиста, яка включає більше ста невиданих раніше пісень. Їх Джексон написав для своїх дітей. Як повідомляє Times з посиланням на біографа поп-зірки Яна Хальперіна, ці пісні незабаром стануть доступні широкій публіці.

"Король поп-музики" Майкл Джексон помер у ніч на п`ятницю в лікарні медичного центру Каліфорнійського Університету в Лос-Анджелесі. Джексону було 50 років.

РІА “Новости”