ДТП на трасі Одеса - Ізмаїл: загинули троє людей

Вчора о 20.30 в Одеській області на 26-му кілометрі автодороги Одеса - Ізмаїл водій автомобіля “Infiniti FX35” відволікся від керування, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем “ВАЗ-2109”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, обидва водії та один пасажир автомобіля “ВАЗ” від отриманих травм загинули на місці події.