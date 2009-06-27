ДТП на трасі Одеса - Ізмаїл: загинули троє людей
12:57, 27 червня 2009Разное
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Infiniti вилетів на зустрічну смугу
Вчора о 20.30 в Одеській області на 26-му кілометрі автодороги Одеса - Ізмаїл водій автомобіля “Infiniti FX35” відволікся від керування, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем “ВАЗ-2109”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, обидва водії та один пасажир автомобіля “ВАЗ” від отриманих травм загинули на місці події.
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