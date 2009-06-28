Сім'я Джексона просить провести повторний розтин
07:24, 28 червня 2009Разное
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Про це повідомив представник коронера
Сім`я померлого в ніч на п`ятницю Майкла Джексона хоче, щоб медики провели повторний розтин тіла, повідомило агентство Франс Прес з посиланням на слідчих, які ведуть справу про смерть короля поп-музики.
Як повідомив представник коронера Брайяна Еліаса (Brian Elias), родичі Джексона попросили слідчих, щоб було проведено повторний розтин.
У свою чергу сайт TMZ.com, який спеціалізується на новинах про зірок, повідомляє, що операція вже проходить в одній з лікарень Лос-Анджелеса.
Про причини такого бажання сім`ї поп-музиканта не повідомляється.
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