Сім'я Джексона просить провести повторний розтин

Сім`я померлого в ніч на п`ятницю Майкла Джексона хоче, щоб медики провели повторний розтин тіла, повідомило агентство Франс Прес з посиланням на слідчих, які ведуть справу про смерть короля поп-музики.

Як повідомив представник коронера Брайяна Еліаса (Brian Elias), родичі Джексона попросили слідчих, щоб було проведено повторний розтин.

У свою чергу сайт TMZ.com, який спеціалізується на новинах про зірок, повідомляє, що операція вже проходить в одній з лікарень Лос-Анджелеса.

Про причини такого бажання сім`ї поп-музиканта не повідомляється.

РІА "Новости"