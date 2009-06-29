Лікар Майкла Джексона не розуміє, чому співак помер
Нічого не зробив, тільки зайшов
Адвокат лікаря Майкла Джексона заявив, що повідомлення про те, ніби лікар перед смертю вводив співакові сильне болезаспокійливе, "абсолютно помилкові", пише РІА "Новости" з посиланням на американську газету Los Angeles Times.
"Це не Демерол і не ОксиКонтін", - цитує видання слова Едварда Черноффа (Edward Chernoff), адвоката кардіолога Конрада Мюррея.
Адвокат, який був присутній у суботу на тригодинній розмові свого підопічного з детективами Лос-Анджелеса, повідомив, що Майкл Джексон був уже непритомний, коли лікар "випадково" ввійшов до спальні співака.
За словами Черноффа, 50-річний співак "не дихав. Він (лікар) перевірив пульс. Слабкий пульс відчувався лише в стегновій артерії. Він почав робити штучне дихання".
Адвокат також повідомив, що Мюррей сам "приголомшений смертю Майкла Джексона". Саме він запропонував провести розтин, коли сім`я покійного ще перебувала в лікарні. Він не розуміє, "чому співак помер".