Лікар Майкла Джексона не розуміє, чому співак помер

Адвокат лікаря Майкла Джексона заявив, що повідомлення про те, ніби лікар перед смертю вводив співакові сильне болезаспокійливе, "абсолютно помилкові", пише РІА "Новости" з посиланням на американську газету Los Angeles Times.

"Це не Демерол і не ОксиКонтін", - цитує видання слова Едварда Черноффа (Edward Chernoff), адвоката кардіолога Конрада Мюррея.

Адвокат, який був присутній у суботу на тригодинній розмові свого підопічного з детективами Лос-Анджелеса, повідомив, що Майкл Джексон був уже непритомний, коли лікар "випадково" ввійшов до спальні співака.

За словами Черноффа, 50-річний співак "не дихав. Він (лікар) перевірив пульс. Слабкий пульс відчувався лише в стегновій артерії. Він почав робити штучне дихання".

Адвокат також повідомив, що Мюррей сам "приголомшений смертю Майкла Джексона". Саме він запропонував провести розтин, коли сім`я покійного ще перебувала в лікарні. Він не розуміє, "чому співак помер".