30 піаніно встановили просто на вулицях для всіх охочих

У Лондоні стартував музичний арт-проект: тридцять фортепіано встановлено прямо на вулицях, і безкоштовно пограти на них може будь-який охочий. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням ВВС News.

Акція, яка триватиме до 14 липня, називається "Зіграй на мені, я твій" (Play Me, I`m Yours). Натхненник і організатор - відомий лондонський художник Люк Джеррам (Luke Jerram). На думку Джеррама, проект несе в собі елемент провокації, яка запрошує лондонців до дискусії щодо приналежність публічного простору мегаполісу.

Фінансує проект некомерційна організація "Співочий Лондон" (Sing London), а також фестиваль лондонського Сіті. За словами Колетт Гіллер (Colette Hiller), голови "співочого" об`єднання городян, акція підвищить "колективний дух у вічно холодному Лондоні".

Що стосується збереження інструментів, то організатори розраховують на свідомість городян. "Ми сподіваємося, що люди накриватимуть фортепіано, якщо піде дощ", - пояснила Гіллер.

Повідомляється, що вуличні піаніно ніхто не охороняє, але вони прикуті ланцюгами до найближчих лавок, тумб чи огорож. За звучанням інструментів стежить один настроювач, який щодня їх обходить.