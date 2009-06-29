У рятувальників великий вилов: три рибалки і дві дівчинки-підлітка

О 06.50 28 червня до МНС надійшла інформація про те, що на Запоріжжі, біля міста Бердянськ, в Азовському морі, на відстані близько кілометра від берегової смуги, знаходяться на весловому човні 3 рибалок, які через хвилювання моря не можуть самостійно дістатися берега.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 07.25 працівниками міського КП „Рятувальна водолазна служба” за допомогою моторного катера „Сарепта” рибалки були доставлені на берег.

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Матроси-рятувальники надали допомогу двом дівчаткам-підліткам, віднесеним на надувному матраці на три кілометри в море в Західному Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму, інформація про подію на Бакальській косі в Роздольненському районі автономії надійшла до рятувальників напередодні.

Відпочиваючі на гумовому човні та матроси-рятувальники на моторному човні відправилися на допомогу. «Дівчаток (1993 і 1997 років народження) врятовано в трьох кілометрах від берега», – говориться в повідомленні.