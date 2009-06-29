Поляки витратили на азартні ігри більше 5,3 млрд. доларів

Громадяни 38-мільйонної Польщі минулого року витратили на азартні ігри більш як 5,3 мільярди доларів (за курсом 3,2 злотих за долар), що на 40% більше показників 2007 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, гроші, витрачені на азартні ігри, минулого року становили близько 1% торішнього ВВП країни і майже 6% всіх витрат польського бюджету 2009 року.

Ділова газета Puls Biznesu з посиланням на неопубліковані дані міністерства фінансів країни написала сьогодні, що поляки минулого року на азартні ігри витратили більше, ніж на високопроцентний алкоголь і ліки.

Витрати на азарт, за даними газети, зіставні з грошима, витраченими на ресторани або сигарети.

PB відзначив, що найбільше зростання зафіксоване в секторі так званих «одноруких бандитів», кількість яких за рік зросла вдвічі - до 46 тисяч штук, а доходи збільшилися на більш як 70% - до 2,7 млрд. доларів.

«Непогано, з урахуванням того, що лише п`ять років тому парламент ухвалив закон, що легалізує функціонування цих автоматів», - написала газета.

За даними видання, чергові 30 тисяч «одноруких бандитів» вже зареєстровано в Мінфіні і найближчим часом з`являться в ресторанах, АЗС, кінотеатрах та інших місцях.

PB також зазначила, що ринком азартних ігор зацікавилися представники Центрального слідчого бюро (CBŚ) і прокуратури після того, як у 2009 році виявилось, що деякі власники автоматів порушують чинне законодавство.

Зокрема, деякі з них платять щомісячний податок 180 євро як за автомати з низькими виграшами (до 15 євро), а автомати видають вищі премії, за які потрібно платити вищий податок.

Максимальна ставка в автоматах з низькими виграшами має становити 0,07 євро.

За даними газети, CBŚ конфіскувало вже більш як 200 «одноруких бандитів».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 46-мільйонної України в травні заборонила азартні ігри в країні до ухвалення нового законодавства, що регулює цей бізнес.

У червні Президент України ветував закон, але депутати подолали його вето.

ВР ухвалила закон після того, як кілька осіб згоріли в одному із залів з «однорукими бандитами» в Дніпропетровську.

Довідка УНІАН. У червні уряд Польщі, що скоротив через економічну кризу ще в лютому витрати бюджету цього року на 5,6 млрд. доларів, у червні заявив про необхідність збільшення дефіциту бюджету на 2,8 млрд. доларів - до 8,4.