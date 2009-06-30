Естонський міністр пропонує дозволити самогон

Міністр сільського господарства Естонії Хелір-Валдор Сеедер (Helir-Valdor Seeder) вважає, що за певних умов в країні можна легалізувати виробництво самогону.

На думку міністра, слова якого наводить прес-служба естонського Мінсільгоспу, самогоноваріння можна дозволити дрібним виробникам напоїв, якими в Естонії вважаються підприємства, що виготовляють до 4 тисяч літрів продукції за рік.

Сеедер зазначив, що його ідею підтримують і члени економічної комісії парламенту.

Мінсільгосп наголошує, що не йдеться про суцільний дозвіл самогоноваріння, а тільки про дрібних виробників, наприклад, хуторах, які приймають і обслуговують туристів.

РІА "Новости"