У Сімферополі загинув чоловік, який опинився між двома тролейбусами
14:29, 30 червня 2009Разное
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Одержав несумісні з життям травми
Чоловік загинув у результаті нещасного випадку на території тролейбусного парку Сімферополя.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Криму, чоловік, 1963 року народження, був затиснутий між тролейбусами.
Він одержав несумісні з життям травми. Дорогою до лікарні чоловік помер
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