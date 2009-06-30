У Сімферополі загинув чоловік, який опинився між двома тролейбусами

Чоловік загинув у результаті нещасного випадку на території тролейбусного парку Сімферополя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Криму, чоловік, 1963 року народження, був затиснутий між тролейбусами.

Він одержав несумісні з життям травми. Дорогою до лікарні чоловік помер