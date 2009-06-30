Капітан загиблого єменського аеробуса знайдений живим

Капітан аеробуса A310-300, що розбився вранці 30 червня біля Коморських островів Халід Хаджеб (Khalid Hajeb) знайдений живим у районі падіння літака, повідомляє Yemen Post. Подробиці виявлення капітана аеробуса Халіда Хаджеба не наводяться.

За уточненими даними видання Yemen Post, в авіакатастрофі також вижила п`ятирічна дитина (раніше повідомлялося, що її вік - 2-3 роки).

Літак компанії Yemenia Airways зазнав аварії під час рейсу з столиці Ємену Сани на Коморські острови. На його борту було 11 членів екіпажа і 142 пасажири, зокрема троє дітей. За даними Yemen Post, в літаку були громадяни Ємену, Франції, Палестини, Канади, Марокко, Філліпін, Індонезії, Ефіопії і Союзу Коморських островів.

Лента.ру