Водій загинув при спробі прибрати електродріт з дороги

23:00, 01 липня 2009
Разное
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Порвалася натяжна опора

У Макіївці Донецької області загинув водій, який намагався прибрати з проїжджої частини електропровід.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, до чергової частини Гірницького райвідділу міліції м. Макіївки надійшло повідомлення від жителів про те, що поряд з проїжджою частиною виявлено труп чоловіка без видимих тілесних ушкоджень. Прибувши на місце, слідчо-оперативна група встановила, що тіло чоловіка знаходиться біля автомобіля, який, як було пізніше встановлено, належав цій людині.

Під час проведення перевірки з`ясувалося, що чоловік їхав автомобілем, коли попереду на проїжджій частині помітив електропровід, що створював перешкоду для руху. Щоб прибрати дріт, чоловік вийшов з машини і намагався пересунути його з дороги. Проте одержав удар електрострумом і загинув на місці.

Слідством встановлено, що натяжна опора лінії електропередач з якоїсь причини порвалася, внаслідок чого одна сторона натяжки впала на лінію електропередач, а інша лягла на дорогу, що зрештою привело до нещасного випадку.

Наразі правоохоронці ведуть перевірку за фактом загибелі людини для подальшого ухвалення законного рішення.

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