Тимошенко шукає винного в подорожчанні запчастин

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Антимонопольному комітету провести розслідування у зв`язку з необгрунтованим зростанням цін на запчастині для сільгосптехніки вітчизняного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора під час розширеного засідання Кабінету Міністрів.

«Антимонопольному комітету терміново розібратися з необгрунтованим підвищенням цін на запасні частини для сільгосптехніки вітчизняного виробництва», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, представники аграрних підприємств скаржаться на те, що запчастини подорожчали на 60-70%.

«Я прошу почати антимонопольне розслідування, аби вивчити, чи є для цього підстави, тоді як металопродукція у всьому світі подешевшала. Які підстави є для збільшення цін на 60-70% на запасні частини?», - поцікавилася прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО також доручила Міністерству промислової політики забезпечити «повний режим сприяння» проведенню антимонопольного розслідування.

Прем`єр-міністр також вважає, що виробники сільгосптехніки, які допускають необгрунтоване зростання цін на свою продукцію, можуть втратити державні замовлення.

«І хай потім звертаються куди завгодно, якщо вони так ставитимуться до селян», - наголосила вона.