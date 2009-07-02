Київський пам’ятник Леніну не є культурною цінністю ЮНЕСКО

06:41, 02 липня 2009
Разное
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Є Софія, Лавра, Львів, а Леніна немає

Пошкоджений у центрі Києва пам’ятник Леніну не знаходиться в переліку культурних цінностей ЮНЕСКО.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті ЮНЕСКО, до даного переліку від України включено наступні об’єкти: Софійський собор, Києво-Печерська лавра, архітектурний ансамбль історичного центра Львова, геодезична арка Струве, букові ліси Карпат.

Як повідомлялося, 30 червня членами праворадикальної націоналістичної організації був пошкоджений пам’ятник Леніну у центрі Києва. За даними правоохоронців, за даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Водночас у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві не виключили, що справа буде перекваліфікована за статтею, що передбачає більш суворе покарання, зважаючи на те, що пам’ятник "занесено до переліку культурних цінностей ЮНЕСКО".

 

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