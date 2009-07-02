В Одесі залили фарбою пам'ятник Леніну

Сьогодні в Одесі активісти обласної організації «Братства» провели в міському парку ім. Ленінського комсомолу акцію протесту проти порушення міліцією кримінальної справи стосовно групи київських антикомуністів на чолі з активістом КУН Миколою КОХАНІВСЬКИМ, причетних до пошкодження монумента Леніну біля Бессарабки.

Як передає кореспондент УНІАН, завершили акцію місцеві члени «Братства» тим, що залили синьою фарбою одну із статуй Леніна, звезених з усього міста в цей парк, і залишили напис: «Свободу політв’язневі Коханівському».

Залито фарбою також пам`ятник винуватцям затримання - співробітникам МВС, розташований на Олександрівському проспекті.

На думку лідера одеських комуністів Євгена ЦАРЬКОВА, цією акцією «Братство» показало нездатність цивілізовано обговорювати проблеми. Комуністи мають намір вимагати притягнення до кримінальної відповідальності активістів «Братства», а також змусити їх очистити монумент від фарби.

Як повідомлялося, за рішенням Одеського міськвиконкому в місті демонтовані десятки пам`ятників, пов`язаних з радянським режимом, зокрема вивезений з площі Куликове поле в парк ім. Ленінського комсомолу найбільший монумент Леніну - як пам`ятник монументального мистецтва республіканського значення.