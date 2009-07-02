Дівчинка з А310 розповіла, як вижила при катастрофі літака

Дівчинка, яка вижила при катастрофі А310, повернулася до Парижа. У Франції порятунок Бахії Бакарі, яка змогла вижити після авіакатастрофи в океані, де багато акул, уже назвали дивом.

Дівчинка, якій за одними даними 13, а по інших - 12 років, стала єдиним живим пасажиром лайнера А310 авіакомпанії Yemenia. У лікарні Ємену вона розповіла своєму батькові, що, опинившись після катастрофи у воді, спостерігала за тим, як тоне літак, повідомляє Бі-бі-сі.

Бахія розповіла, що під час польоту спала і не пам`ятає, як опинилася в океані. Прокинувшись, вона почула навколо себе голоси, але нікого не побачила в темряві. "Я погано плаваю, тому я трималася за щось, але не знаю точно, що це було", - говорить Бахія.

Порятунок дівчинки тим дивовижніший, що, за словами її батька, вона росла слабкою дитиною і ледве вміє плавати. "Вона - дуже боязка дитина. Я ніколи і уявити собі не міг, що вона зможе уникнути загибелі за таких умов", - наводить його слова РІА "Новости".

Бахія була врятована з океану за 12 годин після авіакатастрофи, в якій загинула її мати. Дівчинка одержала численні удари, у неї зламана ключиця і обпалені коліна.