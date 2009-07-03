В Україні відбудеться байкерська Хресна хода

7-9 липня відбудеться перша в Україні моторизована Хресна хода «Акція історичного примирения – Хресна хода культурно-історичними місцями України», присвячена 300-річчю Полтавської битви.

Як повідомили УНІАН у прес-офісі Української православної церкви, байкери рушать за маршрутом: Київ - Полтава - Запоріжжя - Севастополь.

Акція розпочнеться 7 липня об 11.30 біля резиденції Предстоятеля УПЦ (Київ, вулиця Івана Мазепи, 25, корп. 70), де моторизовану Хресну ходу благословить Митрополит ВОЛОДИМИР.

За даними прес-офісу УПЦ, цього ж дня байкери візьмуть участь у панахиді на полі Полтавської битви та встановлять пам’ятний хрест з написом «Вічна пам`ять воїнам, що поклали життя за віру і Батьківщину».

Також панахиду за загиблими козаками-захисниками Вітчизни буде відправлено 8 липня на острові Хортиця.

Завершиться Хресна хода на мотоциклах 8 липня у Севастополі, де у Свято-Володимирському храмі – на місці хрещення рівноапостольного князя Володимира - буде відправлено подячний молебень.

Як додали у прес-офісі УПЦ, організаторами Хресної ходи виступили Військовий відділ Київської єпархії УПЦ, Синодальний відділ УПЦ «Церква і культура», Київській міській автомотоклуб і Міжнародний автомотоклуб «Нічні вовки».