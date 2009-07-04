У Вінницькій області зійшли з рейок 22 вагони товарного потягу

У Вінницькій області 3 липня 2009 року орієнтовно о 19:18 на двоколійному перегоні “Крижопіль-Рудниця” (Піщанський район) зійшли з рейок 22 вагони товарного потягу №2931 (загальна кількість 61), який слідував за маршрутом “Дарниця” (пункт формування) - ст. “Роздільна” (Одеська обл.).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, у 7 цистернах, які зійшли з рейок, була технічна рідина (консистентна змазка «Каліпсолін»), з яких 5 перевернулось, з них іде підтікання речовини. Два вагони були з деревиною, 6 вагонів – з металевими чушками та 7 вагонів складного азотно-фосфорного калійного добрива «Азофоска».

Внаслідок аварії було зруйновано 200 м залізничного полотна, транспортні комунікації та пошкоджено рухомий склад (вагони).

Рух вказаним напрямом зараз припинено, потяги направляються в обхід через ст. ”Козятин” (Вінницька обл.) – “Миронівна” (Київська обл.).

Постраждалих немає, ознак горіння також немає.

На місці аварії, для проведення аварійно-відновлювальних робіт направлено відновлювальні потяги, а також для забезпечення пожежної безпеки під час проведення аварійно-відновлювальних робіт від ГУ МНС України у Вінницькій області залучено 21 працівника та 5 одиниць техніки.

Наразі причина аварії встановлюється. Загрози забруднення природного навколишнього середовища на даний момент немає.