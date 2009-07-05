Вейн Руні сильно вдарився головою на яхті

Футболіст "Манчестер Юнайтед" Вейн Руні був госпіталізований після падіння на яхті, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Daily Mirror.

Причиною інциденту, ймовірно, стало те, що Руні ослизнувся на палубі. В результаті форвард сильно вдарився головою, і дружина Колін вирішила відвезти його в клініку до Сен-Тропе.

Лікарі припускали, що в Руні струс мозку, тому футболіста затримали в госпіталі на дві з половиною години, але врешті з`ясували, що він уникнув серйозних травм. За словами джерела, гравець "МЮ" був в кепці й капюшоні, бо намагався приховати розсічення.

Руні проводить з дружиною відпустку на південному узбережжі Франції, де вони взяли напрокат на кілька днів ту саму яхту, на якій стався інцидент.