У Харкові п'яний водій виїхав на зустрічну: п'ятеро травмованих

У Харкові водій автомобіля Daewoo Lanos, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілями Opel Astra та Volkswagen-Transporter, що рухалися в зустрічному напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля Daewoo, а також водій автомобіля Volkswagen і двоє пасажирів Opel з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні.