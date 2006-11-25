У багатоповерховому будинку вибухнув газ

В м. Кривий ріг по вул. Леніна, 8 у квартирі на восьмому поверсі дев`ятиповерхового житлового будинку стався вибух побутового газу без послідуючого горіння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху постраждала 1 особа (медична допомога надана на місці) та вибито віконне скло. Несучі конструкції будинку не пошкоджені.

Попередня причина вибуху - порушення правил експлуатації газової плити.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Дніпропетровській області.