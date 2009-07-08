На території Лікарні майбутнього знайшли три протитанкові міни

У Києві на території «Дитячої лікарні майбутнього» піротехніки МНС виявили три протитанкові міни німецького виробництва часів Другої світової війни.

Як повідомляє прес-служба МНС, боєприпаси були знайдені 7 липня у Феофанії під час обстеження земельної ділянки, виділеної Київрадою для будівництва Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини «Дитячої лікарні майбутнього», над створенням якої працює Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000».

Саме напередодні на офіційне звернення керівництва клінічної лікарні «Феофанія» піротехнічна група МНС почала обстеження території площею 10 га землі. Сапери вивезли вибухонебезпечні предмети на спеціальний полігон, де знищили їх.