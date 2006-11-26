”Форд” не розминувся з тепловозом: двоє постраждали

У Хрестинівському районі Черкаської області на залізничному переїзді, на 127 км перегону Христинівка - Ліщинівка, сталося зіткнення автомобіля "Форд - Транзит" з тепловозом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок зіткнення постраждало 2 особи (водій та пасажир автомобіля), яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до центральної районної лікарні м. Христинівка. Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди - порушення водієм автомобіля правил дорожнього руху при перетині залізничних переїздів.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України у Черкаській області.